«Мы готовы»: Путин однозначно высказался о создании ракет СМД Путин: Россия вправе начать производство ракет средней и меньшей дальности

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Владимир Путин

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия имеет право начать разработку и производство соответствующих ракетных систем, сказал на пресс-конференции по итогам визита в Астану президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что страна к этому готова.

Я <...> говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКРы, разработки, мы готовы начать производство, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности, — отметил глава государства.

Путин добавил, что Москва готова ответить зеркально на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. Он напомнил, что уже заявлял об этом ранее и с тех пор позиция по этому вопросу не изменилась.

Ранее глава государства сказал, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «под надуманным предлогом». Он уточнил, что обстановка складывается таким образом, что России для безопасности страны необходимо начать производство РМСД.