«Мы готовы»: генерал Соболев про риски прямого столкновения с Францией Генерал Соболев призвал готовиться к прямому столкновению с НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Россия готова к прямому столкновению с Францией, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна готовится в случае необходимости провести военную операцию против РФ.

К столкновению с Францией мы вполне готовы. Но нужно еще приложить некоторые усилия, в частности, увеличить наши вооруженные силы, нужно иметь мощные мобилизационные резервы, а для этого необходимо организовать обучение по военно-учетным специальностям. Выполнив эти задачи, мы сможем спокойно спать, и никакой Макрон даже не подумает выступать против России, — сказал Соболев.

Парламентарий отметил, что страны НАТО готовят общественность к возможному началу военного конфликта. Поэтому, по его мнению, западные политики перестали выступать за переговоры и начали угрожать России.

На Западе понимают, что большая часть вооруженных сил РФ находится на Украине, поэтому и распоясались. Кроме того, они готовят общественное мнение к тому, что Россия — это враг, который им угрожает. Европа уже давно хочет попытать счастье разгромить нас, поэтому я допускаю, что это нападение будет, но не сейчас, а в ближайшие пять лет, — рассказал Соболев.

Депутат добавил, что Россия в ближайшие годы должна подготовиться к «отражению агрессии любого геополитического противника». И тогда никакой войны не будет, резюмировал он.

Ранее президент Франции заявил о готовности страны отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он. В то же время Париж не ведет войну с РФ или народом государства, добавил Макрон.