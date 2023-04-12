«Мы это предсказывали»: Москва о деструктивной функции ЕС на Южном Кавказе Захарова: деятельность ЕС на армяно-азербайджанской границе отдаляет мирное урегулирование

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Москва уже говорила о том, что подключение к мирному процессу на Южном Кавказе иных структур и игроков, которые никогда не занимались урегулированием застарелого конфликта, не будет иметь эффекта, заявила NEWS.ru представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, российская сторона предполагала, что присутствие миссии ЕС только усугубит положение дел в регионе и приведет к дестабилизации, что и доказывает недавний инцидент между азербайджанскими и армянскими военнослужащими в населенном пункте Дыг.

Мы предрекали, что это (деятельность миссии ЕС в регионе. — NEWS.ru) будет подводить к обострениям, дестабилизации и уводить от достижения мирного урегулирования. Сейчас мы с горечью и сожалением начинаем наблюдать различные проявления дестабилизации, — заявила дипломат.

По ее словам, наблюдатели ЕС ограничились лишь призывами начать переговоры о делимитации границы. При этом Захарова подчеркнула, что в заявлении внешнеполитической службы ЕС ни слова не говорится о вооруженном инциденте.

В ЕС ограничились тем, что сочли необходимым напомнить о необходимости соблюдения предыдущих обязательств, в том числе принятые в Праге в октябре 2022 года в отношении взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, — сказала представитель МИД РФ.

11 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций военнослужащих со стороны Армении. В ведомстве указали, что обстрел велся из стрелкового оружия с позиций армянских военных у населенного пункта Дыг по позициям военнослужащих Азербайджана в Лачинском направлении. В министерстве добавили, что в результате обстрела были погибшие и раненые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел азербайджанских войск армянскими военными целенаправленной провокацией со стороны Еревана.