«Мы ему не верим»: Песков о заявлении Подоляка насчет ударов по России Песков: в Кремле не верят словам Подоляка, что Украина не наносит удары по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не верят советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку, который заявил, что Киев не наносит ударов по России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее Подоляк сказал, что Украина ведет оборонительные действия с целью деоккупации всех своих территорий.

Мы ему не верим, — отреагировал Песков.

Представитель Украины сегодня заверил, что Киев не причастен к ударам по территории России. По его словам, страна лишь обороняется, рассчитывая вернуть свои территории. Подоляк написал, что инциденты с «неопознанными летающими объектами» в России являются «внутренними атаками», связанными с ростом «панических и дезинтеграционных процессов».

До этого Подоляк выступил против любых перемирий на Украине и назвал уступки в пользу России капитуляцией. Как он объяснил, временное перемирие приведет лишь к следующему этапу конфликта на Украине. Он призвал украинцев помнить, что Киев все контролирует и «готовит ответы».