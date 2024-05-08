«Невозможно»: Песков отреагировал на дипфейк своего голоса Песков: нужно быть начеку из-за технологий создания дипфейков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

С дипфейками невозможно бороться полностью, однако все должны быть начеку из-за этих технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на запись с подделкой своего голоса, которую ему включил журналист Telegram-канала SHOT.

Ну это дипфейк. С ними бороться полностью невозможно. Но, главное, понимать, что это дипфейк. А то, что так или иначе нам всем придется сталкиваться с этим, — это понятно. Мы все должны быть начеку, — заявил Песков.

На записи голос, очень похожий на Пескова, говорит, что Кремль выражает признательность основателю Telegram Павлу Дурову за то, что тот предпочел дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону вместо Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что дипфейки представляют огромную опасность для человечества. По его словам, если на экране появятся знаменитые актеры, созданные с помощью данного метода, то это можно расценивать как настоящее преступление. Он добавил, что последствия использования дипфейков сравнимы с извержениями вулканов и цунами, но в нравственном смысле.

До этого россиянам рассказали, как распознать нейромошенника. Эксперт по ИИ Олег Лупиков заявил, что нужно обратить внимание на речь: если она поставленная и без пауз, значит, это искусственный интеллект.