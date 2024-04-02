«Мы до них доберемся»: Путин пообещал найти заказчиков теракта в «Крокусе» Путин: Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе»

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД потребовал установить не только исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья и цепочки бенефициаров этого преступления. Глава государства пообещал, что Москва доберется до всех причастных к атаке на концертный зал, в результате которой, по последним данным, погибли 144 человека.

Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Уже говорил: нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся, — сказал президент.

Ранее Путин на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры заявил, что в особо тяжелые и трагические периоды возрастает значение культуры и духовных ценностей. Сейчас россияне должны опираться на идеи созидания, гуманизма и милосердия, добавил глава государства. По его словам, эти ценности объединяют людей, делают их сильными и сопереживающими.

До этого Путин отметил, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос необходимо держать на контроле, и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.