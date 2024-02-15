«Мы часто ошибались»: Джабаров призвал не верить Трампу в вопросах Украины Сенатор Джабаров призвал не верить Трампу в вопросах Украины

Фото: Official White House/Shealah Craighead

Дональд Трамп

Бывшему президенту США Дональду Трампу не стоит всецело верить по вопросам Украины, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что в случае победы на выборах президента Трамп намерен заставить Киев начать мирные переговоры с Москвой. По словам сенатора, на это может повлиять только сама РФ.

Если Россия примет решение начать общение с руководством Украины, перейти к переговорам, это другой вопрос, но только не господин Трамп. Его вмешательство здесь не поможет. У нас есть четкие задачи СВО, которые определены нашим президентом, — отметил Джабаров.

Член Совфеда подчеркнул, что задачи спецоперации будут выполнены в любом случае. Может быть, срок будет дольше, чем планировалось, потому что такая огромная помощь, которая оказывается Украине со стороны Запада, усложнила некоторые вопросы, но они будут решены, пояснил он.

Как отметил Джабаров, задачи СВО будут выполнены, даже если придется дойти до западных границ Украины. Неонацистский режим должен быть смещен, добавил он.

Я не уверен, что у Трампа принципиально иное отношение к Украине, чем у [нынешнего президента США Джо] Байдена. Мы очень часто ошибались. Думали, вот придет новый президент, барин приедет и нас рассудит. Ничего подобного. Как правило, республиканцы и демократы мало чем отличаются друг от друга, где-то есть разные подходы, но в целом они занимаются продвижением интересов США, — заключил он.

Ранее Bloomberg писал, что в случае победы на президентских выборах Трамп принудит Украину начать мирные переговоры с Россией. Миллиардер также рассчитывает сократить обязательства страны перед некоторыми членами НАТО.

Переговоры лидеров РФ и Украины советники Трампа планируют провести вскоре после итогов президентской гонки. Кандидат на пост главы Белого дома хочет пригрозить Киеву прекращением военной помощи, чтобы добиться начала дипломатического урегулирования конфликта.