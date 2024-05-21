«Мы будем помнить об этом»: Медведев — участникам саммита по Украине Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине

«Нейтральные» страны в случае участия в конференции по Украине в Швейцарии окажутся на стороне официальных властей Киева, и это скажется на их отношениях с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Тwitter (Х). Он также сравнил такое участие с попытками сепаратных переговоров разведки США с нацистами в 1945 году.

По разным причинам некоторые нейтральные страны вынуждены откликаться на подобные приглашения (на конференцию в Швейцарии — NEWS.ru), чтобы не портить отношения с крупными игроками. Но они также должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима <...> Мы будем помнить об этом, — написал Медведев.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что в ходе предстоящей конференции в Швейцарии Киев намерен окончательно утвердить «формулу мира» как единственно верный путь разрешения конфликта. Помимо этого, страна преследует еще две цели, добавил он. Одна из них — добиться максимальной поддержки «формулы» со стороны других государств.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии, лишена смысла без участия России. По его словам, на встрече должны присутствовать обе стороны.