МВД обратилось к водителям после нападения на полицейского под Москвой МВД запросило записи с регистраторов для поиска напавшего на полицию под Москвой

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МВД просит водителей предоставить записи с видеорегистраторов, сделанные в городском округе Черноголовка Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, это необходимо для поиска и задержания подозреваемого в нападении на полицейских, в результате которого один погиб, еще один тяжело ранен.

С целью содействия оперативно-разыскным мероприятиям по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского сотрудники МУ МВД России «Щелковское» просят водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые 7 апреля в период времени с 14:39 мск до 15:30 мск находились на участке дороги от города Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении, предоставить свои видеозаписи, — пояснила она.

Ранее Telegram-канал «112» информировал, что одному из сотрудников полиции удалось выжить после нападения в Подмосковье и сейчас он находится в больнице. Также «112» уточнил, что полицейские караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, тайник с мефедроном весом около двух килограммов был найден накануне. По данным канала, опер и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком, когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.