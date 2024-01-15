МВД отреагировало на сравнение Сталина с Микки-Маусом МВД не нашло нарушения закона в заявлениях главы Пушкинского музея о Сталине

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева

В высказываниях директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине не нашли ничего противозаконного, сообщили в ГУ МВД по Москве. Соответствующий запрос на проверку направил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев после сравнения Сталина с диснеевским персонажем Микки-Маусом. Парламентарий также опубликовал ответ силовиков в Telegram-канале.

В высказываниях директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине «Он сдох» и «Мы его смылили» не нашли ничего противозаконного. Такие выводы содержатся в ответе ГУ МВД по Москве на мой запрос со ссылкой на психолого-лингвистическую экспертизу, — написал Матвеев.

По его мнению, такой ответ говорит о том, что «либералы по-прежнему управляют силовиками». Матвеев также с сожалением отметил, что уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества не распространяется на Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Ранее Лихачева в интервью RTVI заявила, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и сравнила его с Микки-Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают россиян от проблем.

21 декабря Тверской суд Москвы приговорил Сергея Удальцова к 40 часам обязательных работ после попытки координатора «Левого фронта» развернуть флаг с изображением Иосифа Сталина на Красной площади. По словам самого Удальцова, данное мероприятие было посвящено дню рождения экс-главы правительства СССР. Он добавил, что участвовал в согласованной акции наравне с депутатами КПРФ.