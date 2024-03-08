Украинского военного объявили в розыск за удар по пекарне в Лисичанске МВД России объявило в розыск командира ВСУ Родина из-за обстрела Лисичанска

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

МВД России объявило в розыск командира третьего дивизиона 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ Евгения Родина, о чем свидетельствуют данные в базе ведомства. Украинский военный причастен к удару по Лисичанску, при котором погибли 28 человек, включая ребенка.

Разыскивается по статье УК, — указано в базе МВД.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Родина объявили в розыск по уголовному делу об обстреле пекарни в Лисичанске на западе ЛНР 3 февраля 2024 года.

Среди 28 погибших в результате удара ВСУ по пекарне в том числе оказались беременная женщина и ее пятилетний ребенок, сообщал вице-премьер ЛНР Юрий Говтвин. Он подчеркнул, что под обстрел попал гражданский объект, совмещенный с кафе, куда люди пришли отдохнуть с семьями и детьми.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщал, что в числе жертв обстрела был министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Также погибли два муниципальных депутата Артем Тростянский и Иван Жушма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал февральский удар по Лисичанску чудовищным террористическим актом. По его словам, специальная военная операция продолжается для того, чтобы подобное больше не повторялось.