МВД России объявило в розыск украинскую актрису Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призывы к насилию над россиянами

Фото: Соцсети

Адрианна Курилец-Кметюк

Украинская актриса Адрианна Курилец объявлена в розыск МВД России. В ее отношении в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к насилию. В одном из рекламных роликов Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства.

Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК, — следует из базы данных министерства.

В прошлом году в Сети появился социальный ролик с Курилец, в котором девушка в украинском костюме призывает к расправе над российскими военными. По сюжету она стоит в поле с серпом в руках, около нее на коленях мужчина. Героиня с улыбкой на лице перерезает ему горло.

Затем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актрисы. В ролике заметили «явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы».

В мае 2023-го Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск трех украинских генералов. Речь идет о первом замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоре Колеснике, замначальника Генштаба ВСУ Александре Локоте и заместителе командующего Сухопутными войсками Украины Андрее Грищенко.

Также в розыск был объявлен бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. В соответствующей базе не указывается, по какой именно статье обвиняется украинский чиновник.