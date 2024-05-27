МВД России объявило в розыск еще двух высокопоставленных украинцев МВД России объявило в розыск по статье генералов ВСУ Горбатюка и Вишневского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский объявлены в розыск, следует из базы данных МВД России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте.

Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе.

Аналогичная карточка значится на Вишневского. Подробностей о произошедшем не приводится, по какой статье ведется розыск, в базе не говорится.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк также был объявлен в розыск. Отмечается, что он проходит по уголовной статье. Какой именно — не уточняется.

До этого журналиста и блогера Богдана Бакалейко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также объявили в розыск по уголовной статье. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Теперь Бакалейко грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Информация из соответствующей базы ведомства свидетельствует о том, что основанием является статья Уголовного кодекса России. Более конкретной информации не приводится.