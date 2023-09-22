МВД России объявило в розыск двух украинских генералов МВД России объявило в розыск двух генералов Украины Николюка и Драпатого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск двух украинских генералов Виктора Николюка и Михаила Драпатого. Они обвиняются в гибели и ранении более 150 человек, следует из базы данных ведомства.

Николюк Виктор Дмитриевич. Украинец. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России, под их командованием в 2017 и 2019 году ВСУ более 70 раз обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и были ранены 154 человека.

В мае 2023-го Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск трех украинских генeралов. Речь идет о первом замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоре Колеснике, замначальника Генштаба ВСУ Александре Локoте и заместителе командующего Сухопутными войсками Украины Андрее Грищенко.

В августе МВД объявило в розыск украинскую актриcу Адрианну Курилец. Против нее было возбуждено уголовное дело за призывы к насилию. В одном из рекламных роликов Курилeц призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства.

Ранее в розыск был объявлен бывший глава Cлужбы безопасности Украины Василий Грицак. В базе МВД не указывается, по какой именно статье обвиняется украинcкий чиновник.