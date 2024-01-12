МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск, передает ТАСС со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел. Основанием стала статья УК, при этом, какая именно — не уточняется.

Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в сообщении.

Известно, что после начала специальной военной операции на Украине экс-топ-менеджер «Газпрома» уехал на Украину, где вступил в ряды ВСУ. В октябре 2023 года Минюст признал его иностранным агентом.

Ранее Министерство внутренних дел объявило в розыск томского журналиста Андрея Серафимова, следует из базы на сайте ведомства. Основанием стала статья Уголовного кодекса. Известно, что в 2018–2019 годах журналист возглавлял региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».

До этого сообщалось, что Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «переобъявили» в розыск. Поводом для уголовного дела послужил пост в Twitter (X) с фотографией документа, предположительно, отправленного замминистра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Отмечается, что он касался данных о выплатах бойцам ВС РФ. Ранее предприниматель разыскивался из-за уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.