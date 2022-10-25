МВД РФ сообщило о рекордном числе новых загранпаспортов МВД РФ оформило около 3,9 млн новых загранпаспортов, что стало рекордом с начала пандемии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

МВД России за девять месяцев текущего года оформило почти 3,9 млн загранпаспортов, что является наибольшим количеством с начала пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства. Так, в 2020 году ведомство оформило 2,2 млн загранпаспортов, в 2019-м — более 3,7 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель оказался выше более чем на 1 млн.

За январь — сентябрь 2022 года оформлено заграничных паспортов 3 882 392, — говорится в материалах МВД.

Вместе с тем отмечается, что количество оформленных загранпаспортов за девять месяцев текущего года не достигло показателей 2018 года. Тогда с января по сентябрь МВД было оформлено более 4,2 млн загранпаспортов.

Ранее консульский департамент МИД РФ сообщил о возобновлении приема документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Пресс-служба внешнеполитического ведомства пояснила, что ранее возникшие технические сложности преодолены.

Российские посольства в ряде стран с 26 августа приостановили прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации на десятилетний срок, объяснив это техническими причинами. Уточнялось, что выдачу загранпаспортов приостанавливают на неопределенный срок посольства РФ в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции и Эстонии. Также сообщалось, что для оформления паспорта без электрочипа сроком на пять лет нет никаких препятствий.