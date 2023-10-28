Объявлена в розыск политик, выступавшая за «десоветизацию» Вильнюса МВД РФ объявило в розыск Камиле Шерайте, выступавшую за «десоветизацию» Вильнюса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу Комиссии исторической памяти Вильнюсского городского совета Камиле Шерайте, сообщает издание «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ранее политик выступала за «десоветизацию» города.

В карточке в списке разыскиваемых отмечено, что Шерайте разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно. Местом рождения в документе указана Литовская ССР, несмотря на 1994 год рождения, подметило издание.

В конце сентября власти Вильнюса заявили о планах убрать символику СССР и надписи на русском языке с 16 памятников и мемориальных досок, 13 из них заменят на памятные знаки нового образца, оставшиеся три уберут совсем. Шерайте тогда подчеркнула, что город избавляется от идеологии серпа и молота.

Ранее МВД РФ объявило в международный розыск украинского ветерана СС 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько). Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду Хунка был приглашен в парламент, где его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

До этого ГСУ СК России заочно обвинило украинского националиста в геноциде мирного населения во времена Великой Отечественной войны. Речь идет о жителях Украинской ССР.