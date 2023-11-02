МВД РФ будет штрафовать россиян за нарушение ПДД в Белоруссии Путин подписал соглашение о взаимном признании дорожных штрафов с Белоруссией

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Сотрудник дорожно-патрульной службы Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о взаимном признании дорожных правонарушений, заключаемого между Россией и Белоруссией. Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовых актов, Москва и Минск будут взаимно признавать и исполнять решения по делам об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения.

Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, подписанное в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года, —говорится в документе.

Заключение соглашения направлено на повышение безопасности дорожного движения в Союзном государстве. Теперь граждан России, нарушивших ПДД на территории Белоруссии, смогут привлекать к ответственности российские правоохранительные органы. Для этого сотрудникам белорусской полиции будет необходимо отправить соответствующие документы в Москву. Данные нормы работают и в обратную сторону с гражданами Белоруссии.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили подготовку к саммиту ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске. В ходе беседы, состоявшейся 1 ноября, главы государств также обсудили тему двустороннего взаимодействия и союзной интеграции.