МВД разрешило гражданам Украины, ДНР и ЛНР остаться в России

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Паспорт гражданина Украины

МВД России уточнило информацию о пребывании граждан Украины, ДНР и ЛНР в России с середины августа. Как сообщается на сайте министерства, о высылке граждан этих государств из России после 17 августа, о которой сообщили некоторые СМИ, речи не идет. Для продления срока временного пребывания на территории России, получения статуса беженца, временного убежища или российского гражданства по-прежнему рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России.

Граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов. При этом в отношении них не будут применяться меры, связанные с привлечением к административной ответственности, — сказано в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обязать покинуть территорию России после 17 августа, если у них не будут оформлены разрешительные документы. В ведомстве добавили, что они могут подать заявление на разрешение на временное проживание и вид на жительство с истекшим паспортом.