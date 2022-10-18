МВД рассказало, сколько требуется полицейских для службы в новых регионах Колокольцев: МВД предстоит набрать к 2026 году 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

МВД России предстоит набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях РФ к 2026 году, заявил в ходе выступления в Госдуме глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас приоритетной задачей является создание условий для надлежащего функционирования правоохранительных органов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

У нас огромный некомплект. <...> 90 тысяч личного состава. Если мы <...> будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится, — сказал он в Госдуме на заседании фракции СРЗП.

Он добавил, что министерство уже заявило дополнительную численность персонала для обустройства подразделений в органах внутренних дел на новых территориях страны.

Из данных портала SuperJob следует, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях открыто более двух тысяч вакансий. Больше всего объявлений в октябре разместили Центр занятости населения Новых территорий и Республиканский центр занятости ЛНР. Выяснилось, что самыми востребованными являются медики, продавцы, педагоги, а также инженерно-технические работники.