МВД решило, как ограничить право уклонистов управлять машиной МВД предложило план ограничения прав на управление транспортом после неявки по повестке

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МВД России опубликовало проект приказа о том, как ограничат права мобилизованных и призывников на управление транспортом в случае неявки по повестке. Информацию о гражданах, в отношении которых действуют ограничения, должны будут вносить в базу ГИБДД в течение дня «с момента поступления решения о принятии временных мер». Разработать документ ведомство должно было в соответствии с законом об электронных повестках.

При поступлении <...> сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке <...>, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается, — следует из документа.

Санкции для нарушителей в нем не прописаны.

Совет Федерации сегодня проголосовал за закон, уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан. По закону предусматривается передача паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил готовящееся СМС-оповещение о повестках удобством для граждан.