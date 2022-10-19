МВД опровергло слухи о поиске уклонистов с помощью системы «Поток»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МВД России назвали фейком информацию о поиске автомобилей граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации с помощью программно-аппаратного комплекса «Поток», передает Autonews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что ГИБДД использует систему для розыска нарушителей и угонщиков.

Информация о фиксации программно-аппаратным комплексом «Поток» государственных регистрационных знаков автомашин граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, является фейковой и не соответствует действительности, — сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что номера транспортных средств россиян, тем или иным образом уклоняющихся от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут быть внесены в систему «Поток». Отмечалось, что при обнаружении внесенного в реестр автомобиля его водителя могут в принудительном порядке доставить в отдел полиции или в местный военный комиссариат.

Также ряд Telegram-каналов сообщал о том, что полицейские останавливают автомобили в Москве для уточнения персональных данных водителей.