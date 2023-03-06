МВД опровергло слухи о формировании добровольческих штурмовых батальонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД опровергло в своем Telegram-канале информацию о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов в структуре ведомства. Ранее в Сети разошелся фейковый приказ о создании подобных боевых единиц, которые должны были появиться 8 марта. Их руководителями назывались замминистры МВД по регионам.

Telegram-канал МВД Медиа опубликовал изображение фейкового приказа, распространившегося в интернете, с надписью «МВД России опровергает». Сообщалось, что документ подписан на основании приказа №15 Верховного главнокомандующего от 2 марта, однако в открытом доступе такого приказа нет.

Ранее Госдума приняла во втором, основном чтении закoнопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровoльцев. Нормы об ответственности за фейки будут распространены и на добровольческие фoрмирования: ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников спецоперации может составить до семи лет лишения свободы, если эти дeйствия повлекли смерть или массовые беспорядки.

В настоящее время наказание по статье о дискредитaции ВС РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, арест на cрок от четырех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до трех лет.