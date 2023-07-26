МВД объявило в розыск украинскую телеведущую и активиста МВД объявило в розыск украинского активиста Друзенко и ведущую телеканала «1+1» Мосейчук

Фото: president.gov.ua

Наталья Мосейчук

МВД РФ объявило в розыск телеведущую украинского телеканала «1+1» Наталью Мосейчук, следует из базы данных ведомства. Также в розыск объявлен активист Геннадий Друзенко. В марте 2022 года против них завели уголовные дела о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих.

Друзенко Геннадий Владимирович. Украинец. Место рождения: УССР, Киев. Разыскивается по статье УК РФ. <...> Мосейчук Наталья Николаевна. Украинка. Место рождения: ТССР, г. Теджен, Марыйская область, — сказано в сообщении МВД.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко, который призывал кастрировать пленных российских военных.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ему вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ.