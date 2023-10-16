Защищавший Pussy Riot и Надежду Савченко адвокат объявлен в розыск МВД объявило в розыск экс-адвоката Фейгина

Фото: ФЕЙГИН LIVE/Telegram

Экс-адвокат Марк Фейгин (слева) с экс-советником офиса украинского президента Алексеем Арестовичем. Фото из личного архива

МВД России объявило в федеральный розыск экс-адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы ведомства. В карточке розыска не указано, в каком преступлении подозревают юриста.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в карточке МВД.

Сейчас юрист живет на Украине и ведет канал «Фейгин Live» на YouTube. На него подписаны более 2 млн пользователей. Медийную известность правозащитник получил благодаря тому, что вел в качестве адвоката дела феминистской панк-группы Pussy Riot и украинской летчицы Надежды Савченко. В период с 4 января 1994 года по 17 декабря 1995 года был депутатом Государственной думы.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране неправительственную организацию «Съезд народных депутатов». Организация была учреждена в 2022 году в Польше российскими политиками Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Марком Фейгиным и Геннадием Гудковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В мае сотрудники СКР провели обыски в четырех регионах России по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Обыски прошли у участников «Съезда народных депутатов», где были сформированы альтернативные российским органы власти.