МВД объявила в розыск бизнесмена из ФРГ по делу о крупном мошенничестве

МВД России объявило в розыск гражданина Германии Фабиана Кройхера по обвинению в крупном мошенничестве, передает ТАСС. 10 августа в Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте немецкого предпринимателя.

Разыскиваемый Кройхер является одним из учредителей, а также директором Bryanston Group, ведущей консалтинговой и инвестиционной компании в сфере природных ресурсов.

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении гражданина Германии Фабиана Кройхера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Хорошевский суд Москвы арестовал главу департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева. Уточняется, что топ-менеджера задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он уже обжаловал судебный вердикт.

Басманный районный суд Москвы в июле этого года заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Дело бывшего депутата Киевского горсовета проходит по трем статьям. 21 марта СКР возбудил уголовное дело в отношении Гордона. Ему вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ.