«МВД не справляется»: власти решили ужесточить контроль за иностранцами Медведев анонсировал законопроект, который сделает пребывание мигрантов в России труднее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев объявил о подготовке нового законопроекта, который должен определить порядок въезда в Россию иностранцев и их пребывания в стране. По информации NEWS.ru, разработкой поправок в Совбезе решили заняться, так как считают въезд мигрантов в РФ угрозой для внутренней безопасности. Источник NEWS.ru, близкий к Совбезу, рассказал о целях грядущих изменений миграционного законодательства.

Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики объяснил, что законопроект необходим, потому что для решения многих вопросов, связанных с притоком мигрантов, требуется комплексный подход. В результате должен появиться всеобъемлющий документ, который отрегулирует «условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране».

Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду, — объяснил он.

Об этом законопроекте Медведев говорил и в апреле, объясняя, что в России не хватает мер по контролю за иностранцами, что создает риски возникновения «этнических анклавов» и «очагов преступности».

Как объяснил источник NEWS.ru, знакомый с ходом обсуждения поправок, члены Совбеза воспринимают мигрантов как угрозу безопасности. Там уверены, что в Россию приезжают в основном люди с недостаточным уровнем образования, многие из которых могут быть враждебно настроены по отношению к россиянам. Поэтому основная задача нового законопроекта — создать более серьезный учет въезжающих в РФ. Кроме того, количество приезжающих в Россию иностранных граждан в целом слишком велико, отметил собеседник.

МВД уже не справляется с контролем. Люди, которые приезжают в Европу, не настолько враждебно настроены, как те, кто приезжают в Россию, — объяснил он логику принятия решения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система адаптации иностранцев в России также работает плохо, полагают в Совбезе, сообщил источник. Это зачастую приводит к конфликтам. Также члены совета опасаются, как отметил собеседник, «создания основы для изменения этнического состава россиян».

Несмотря на то, что в своем выступлении Дмитрий Медведев говорил о появлении сейчас «иных условий», о разработке законопроекта NEWS.ru стало известно еще в начале февраля. Тогда, по данным источника, завершилось противостояние двух точек зрения — «либеральной» позиции правительства и «жесткой» позиции Совбеза.

В то же время сам законопроект имеет долгую историю и изначально задумывался как упрощающий въезд в Россию. Еще в 2020 году МВД по поручению президента Владимира Путина подготовило проект документа — глава государства предлагал «пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства».

Однако представленный МВД законопроект в Совбезе считают опасным, рассказал источник. По его словам, члены совета опасаются бесконтрольного потока мигрантов, если документ вступит в силу.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В то же время бывший замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин не видит оснований для таких опасений. Он рассказал NEWS.ru, что основные миграционные потоки идут в обход России — люди переселяются в другие страны или едут в более развитые — в Европу или США, и эти потоки «огромные, с нами несравнимые». По его мнению, основная проблема не в мигрантах, а в проблемах с управлением миграционными потоками. Поставнин уверен: сотрудники МВД вместо серьезной работы по учету мигрантов «продаёт учет», а профильные ведомства не могут организовать грамотную работу по их адаптации в России.

Да, у нас свободный въезд [из стран бывшего СССР]. Но у нас как-бы концепция на евразийскую интеграцию. А что такое интеграция в рамках ЕАЭС? Свобода перемещения капитала, трудовых ресурсов, — напомнил он.

Вопрос разработки комплексного законопроекта о миграции, как писал NEWS.ru, волнует власти как минимум с конца 2021 года. До февраля активно шло противоборство двух различных позиций в рамках одной рабочей группы. Однако в итоге точка зрения Совбеза о необходимости ужесточения правил для въезжающих в Россию, стала доминирующей — в администрации президента поддержали ее, отмечали источники NEWS.ru.

В последний раз законодательство о миграции менялось в 2020 году. Тогда было принято восемь законов, упрощающих въезд в Россию. Это и сокращение срока рассмотрения заявлений на получение гражданства по упрощённой процедуре, и бессрочный вид на жительство (ВНЖ), и расширение круга претендентов на этот документ. Документ был частью объявленного Путиным «пути на либерализацию».