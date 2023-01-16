МВД готово рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Адриан Боке

Министерство внутренних дел готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, решение будет принято на основе федерального законодательства.

МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории Российской Федерации французского журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию, — говорится в сообщении.

Боке, который сам называет себя бывшим военным, посещал Донбасс в качестве волонтера. Прошлой весной он был на Украине с гуманитарной миссией. По словам француза, ему довелось стать свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинской армией.

В декабре мужчина просил власти России предоставить ему и его семье гражданство РФ из-за опасений за свою жизнь. Он отмечал, что сейчас живет в Донецке и продолжает свою работу, «чтобы показать правду». В июле Боке вернулся во Францию, чтобы обнародовать доказательства того, что французские снаряды убивают мирных жителей Донбасса, а бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершают военные преступления. Однако во Франции его арестовали и отправили в тюрьму. В январе Боке попросил предоставить ему убежище в РФ.