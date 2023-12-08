МВД будет проверять данные о кандидатах на президентских выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ утвердило меры о содействии в подготовке к выборам президента России, которые пройдут в 2024 году. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован в электронной базе правовых актов.

В частности, МВД поручили предоставлять Центральной избирательной комиссии сведения о кандидатах на выборах президента. Речь идет о гражданстве, судимости и паспортных данных. Также ведомству поручено пресекать изготовление незаконных агитационных материалов и реагировать на участников противоправной деятельности.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, соответствующее постановление принял Совет Федерации. Голосование будет длиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. Впервые в истории России оно будет многодневным.

Владимир Путин после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России, которая прошла 8 декабря в Кремле, объявил, что принял решение идти на новый президентский срок в 2024 году.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что партия представит кандидата на пост президента РФ на съезде 23 декабря. По его словам, в этот же день на заседании будет предложен комплекс мер и позиций, которые будут реализованы в рамках избирательной кампании.