«Мужики воюют как следует»: Путин о действиях «Ветеранов» в Авдеевке Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне СВО

Фото: МО РФ

Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он отметил успешную работу боевой группы «Ветераны», участвующей в боестолкновениях на этом участке фронта. Глава государства добавил, что российские военные там «воюют как следует», передает ТАСС.

Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения, — сказал он.

Он отметил, что «Ветераны» прорвали оборону украинских войск, вышла на окраины Авдеевки, после чего взяла под контроль 19 домов и успешно их удерживает.

Вот эта группа — «Ветераны» — впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно, — заявил Путин.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подразделения российских войск успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в том числе под Авдеевкой. Он также отметил, что ВСУ с ноября 2023 года находятся в обороне.