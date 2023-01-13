Муртаза Рахимов — нефтяник в роли президента

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Муртаза Рахимов

Кончина Муртазы Рахимова, 20 лет возглавлявшего Башкирию, ставшую при нем Башкортостаном, подвела своего рода итог под важным историческим отрезком в жизни не только республики, но и России. Ведь покойный был одним из крупнейших региональных лидеров еще во времена Горбачева. Но обо всем по порядку.

Рахимов принадлежал к детям, чье взросление происходило после войны. Времена были суровые и голодные, и отпечаток той эпохи навсегда наложился на это поколение, скупое на выражение эмоций. Помимо Рахимова его представителями можно назвать Юрия Лужкова и Минтимера Шаймиева. Они все трое в один год, 1990-й, возглавили советскую власть у себя в регионах. По возрасту они тоже были почти ровесники и прошли схожий путь: Лужков и Рахимов были советскими директорами, Шаймиев — советским хозяйственником.

Хоть Рахимов и рос в семье мелкого начальника — председателя колхоза, но по тем бедным временам этого было недостаточно, чтобы сразу попасть в институт, для его социального слоя было типично рано получать рабочую профессию, поэтому он сперва окончил техникум в Уфе и пошел работать на производство, а высшее образование завершил к 30 годам на вечернем факультете.

30 лет Рахимов проработал на одном и том же нефтеперерабатывающем заводе в Уфе (всего в городе их было три, и столица республики являлась крупнейшим в СССР центром переработки нефти) и последовательно прошел все ступени, не быстро: восемь лет был главным инженером и только в 52 года, в 1986-м, стал директором. По советским меркам — поздновато. Но уже наступила перестройка — время волнительных историй.

В 1989-м Рахимова избирают народным депутатом СССР — факт, ставший решающим на следующий год, когда встал вопрос, кого избрать председателем Верховного Совета Башкирии. По-хорошему, должность предназначалась для партийного лидера республики (как в соседней Татарии), но в башкирском обкоме случился раздрай, и ситуация начала развиваться не по сценарию. Вместо секретаря обкома главой парламента стал директор НПЗ, своего рода лидер хозяйственников республики. Избранию помогло его союзное депутатство, рассматриваемое как опытность в политике.

Возглавив республику в 56 лет, Рахимов на самом деле вовсе не являлся опытным политиком или чиновником — в отличие от того же Шаймиева, с которым нельзя его не сравнивать. Шаймиев побывал и председателем Совмина республики, и первым секретарем, так что являлся безусловным лидером, и его выборы были безальтернативны.

Фото: Anvar Galeev/Global Look Press Муртаза Рахимов

А Рахимову первые три года в должности пришлось доказывать свою состоятельность как политика, бороться за реальную власть. Он выдержал конкуренцию с тогдашним главой правительства Башкирии за звание «главного по республике», президентом он стал только в 1993-м, а до этого, в отличие от Татарии, не спешил с введением этого поста, будучи неуверенным в своей победе. Да и победа ему далась на выборах в упорной борьбе — тогда как Шаймиев в 1991-м вообще шел на выборы без альтернативы.

Ситуация в Башкирии также была сложнее: башкиры составляли только третий по численности этнос республики — после русских и татар. Приходилось маневрировать. Поэтому в 1992 году Башкирия, в отличие от Татарии, подписала Союзный договор (вредное и антиконституционное мероприятие — отражение катастрофической слабости Кремля в то время), хотя и с оговорками.

Кстати, в 1990-м именно в Уфе перед Рахимовым Ельцин произнес знаменитые слова «берите суверенитета столько, сколько хотите» (на самом деле — «возьмите ту долю власти, которую сами сможете проглотить»). И Рахимов успел поиграть на теме противопоставления автономий союзным республикам в 1991-м уже перед Горбачевым.

К середине 1990-х вся власть в республике окончательно сосредоточилась в руках местного президента. Выбор действий был невелик и мало чем отличался от такового в других республиках, богатых сырьем. В первую очередь власть накладывала руку на добывающие предприятия, чтобы они остались у нее под контролем и не уплыли на сторону. Это было нужно, чтобы иметь твердые источники доходов. Соответственно, приватизация проходила «для своих», и собственность попадала в руки детей первых лиц — не для личного обогащения, а для лучшего же контроля — не будут же сыновья красть у отцов. Так, сын Урал возглавил главный актив республики «Башнефть», подобно тому, как сын Шаймиева Радик стал тогда же членом совета директоров «Татнефти», а после миллиардером.

Рахимов относился к республике как к заводу, вел себя рачительно, следил за порядком и чистотой в городах и селах. В русских регионах сельское хозяйство разваливалось без дотаций, в богатых национальных — опекалось властью и развивалось. Публичная политика не сразу, но перешла под контроль властей.

Однако случился 1999 год, когда Рахимов с Шаймиевым поставили не на ту лошадку, поддержав ОВР, а фаворитом Кремля было «Единство». При пришедшем к власти Владимире Путине пришлось поступаться суверенитетом. Рахимов не торопился, и его пришлось подтолкнуть, организовав конкурентные выборы в 2003 году, на которых он, к своему удивлению, не выиграл в первом туре, и Кремлю пришлось спасать его во втором, дав команду вышедшему во второй тур подставному конкуренту свернуть кампанию.

Намек был понят, и постепенно «Башнефть» начала покидать цепкие руки семьи Рахимовых, окончательно это произошло в 2010 году. Сегодня «Башнефть» входит в «Роснефть». Другой гигант — Салаватский нефтехимический — в «Газпром». Рахимов управлял республикой ровно 20 лет, с 1990-го по 2010-й, и ушел одновременно с Лужковым и Шаймиевым. Молодому президенту Дмитрию Медведеву было неудобно работать с такими аксакалами, годившимися ему в отцы.

Рахимов сдал республику в хорошем состоянии, он не допустил обвала и развала. Справедливости ради надо заметить, что во многом это было объективно предопределено — имея нефть, имея мощную перерабатывающую промышленность, здоровую демографически деревню, трудно было бы регион довести до нищеты.

Преемника, в отличие от Шаймиева, Рахимову самому подобрать не дали и назначили в Башкирию человека на тот момент со стороны, чем обидели ушедшего на покой ветерана. Преемник оказался слабым, хотя и продержался восемь лет.

Рахимов никуда не уехал, несмотря на то что против сына возбудили дело, и до конца оставался в Уфе, показывая, что слова о благе народа для него, как человека старой закалки, были не пустой звук. Он занимался своим благотворительным фондом, помогая людям, творя добрые дела.

Рахимов принадлежал к поколению советских директоров, неожиданно вытолкнутых в политику. Оказавшись у руля национальной республики, он честно работал на благо населения, имея больше возможностей, чем типовой губернатор, как в силу природных богатств, так и в силу статуса, позволявшего, особенно в 1990-е, многое. Будучи уже немолодым, он показал способность быстро учиться. Не являясь либералом-реформатором а-ля Немцов, Рахимов доказал, что давая оценку успешности руководителя, смотреть надо не на слова, а на реальные дела.