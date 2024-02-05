Мурашко заявил о согласии многих стран с Россией в вопросе смены пола Мурашко: многие государства согласны с позицией Москвы в вопросе смены пола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Мурашко

Россия в вопросе смены пола придерживается классических ценностей, большое число государств согласно с ее позицией, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, многие страны консолидируются с позицией Москвы и рассматривают классическое трактование двух полов. Он выразил надежду, что те голоса, которые звучат сегодня со стороны России и других стран, будут услышаны.

Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что РФ не одинока в своей позиции, — сказал министр.

Летом 2023 года в России запретили операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте. Позднее депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей.

Ранее психиатр Василий Шуров раскритиковал рекламу по смене пола для детей в США. По его словам, она может нанести вред детской психике. Эксперт также высказал мнение, что решение о смене пола должно приниматься человеком только по достижении совершеннолетия.