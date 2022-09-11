Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России Глава Минздрава Мурашко: потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось на 43%

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в стране с 2008 года снизилось на 43%. По его словам, в 2021 году оно составило девять литров на человека в год, сообщает РИА Новости.

Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров, — рассказал министр.

Мурашко добавил, что также стали меньше цифры по заболеваемости и смертности, которые ассоциированы с потреблением алкоголя. При этом в России алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов.

Ранее стало известно, что врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева заявила: регулярное употребление вина сильно влияет на печень. Эксперт пояснила, что именно этот орган проводит инактивацию алкоголя, а постоянное потребление приводит к алкогольному гепатиту. По ее словам, данное осложнение чаще встречается у мужчин.