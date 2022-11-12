Мурашко заявил, что в России сформируют четырехмесячный запас лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Региональным властям дали жесткие указания сформировать запасы лекарственных препаратов, рассчитанные по меньшей мере на четыре месяца. приводит РИА Новости слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Он отметил, что производство препаратов в стране растет высокими темпами.

Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов, — заявил Мурашко.

По словам министра, хотя по зарубежной продукции логистические цепочки иногда дают задержки, отказов или больших угроз в сфере поставок препаратов не наблюдается.

Ранее стало известно, что аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. В Минпромторге факт дефицита подтвердили, заявив, что в ближайшее время сбои с поставками препарата будут устранены.

До этого в пресс-службе компании Viatris сообщили, что в РФ временно приостановлены поставки антидепрессанта «Золофт». В фирме отметили, что перебои с поступлениями препарата связаны с техническими проблемами на производстве.

«Известия» ранее сообщили о дефиците антибиотика широкого спектра действия «Амоксиклава» и похожих на него по действию препаратов — «Аугментина», «Экоклава», «Панклава». Представители отрасли заявили об отсутствии этих лекарственных средств у поставщиков.