Мурашко рассказал о состоянии раненных при стрельбе в школе Ижевска Глава Минздрава Мурашко: в стационарах остаются десять раненных при стрельбе в школе Ижевска

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Мурашко

Десять пациентов, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, все еще находятся в больницах, среди них двое взрослых, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он добавил, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и проходит лечение в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, передает РИА Новости.

Сейчас на стационарном лечении 10 человек, включая двоих взрослых. Один ребенок крайне тяжелый, он остается в институте Бурденко, — сказал глава Минздрава.

Утром 26 сентября произошла стрельба в ижевской школе № 88. В тот день мужчина в черной одежде ворвался в один из классов и открыл огонь по ученикам из травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, и еще 23 пострадали. Нападавший покончил с собой.

Следствием было установлено, что стрельбу устроил бывший ученик школы Артем Казанцев. В предсмертной записке он указал, что готовился к атаке более года. Выяснилось также, что мужчина был сторонником идеологии «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).