Мурашко рассказал о борьбе с лекарственным дефицитом в России Мурашко: Россия обеспечена препаратами для лечения сердечных заболеваний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России удалось преодолеть дефицит препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, передает корреспондент NEWS.ru слова министра здравоохранения Михаила Мурашко c форума «Робототехнические решения и технологии искусственного интеллекта в медицине». Он отметил, что в стране была создана система отслеживания по лекарствам, что позволило получить картину рынка и понять, где может возникать нехватка медикаментов.

Благодарю производителей сердечно-сосудистых препаратов. Почти вся линейка этих препаратов российская. Нам удалось в два раза снизить их стоимость. Благодаря бюджетным ассигнованиям нам удалось почти на два года обеспечить лекарственную терапию для данной категории пациентов. Плюс на восемь препаратов был расширен список лекарств для получения помощи, — сказал он.

До этого министр сказал, что в будущем поликлиники обяжут отказаться от бумажных медицинских карт и перейти на электронные. По его словам, подобный шаг необходим, потому что система просто не справляется с хранением такого массива данных, существующих лишь в физическом облачении.

По его словам, отказ от макулатуры станет новым базовым принципом организации первичного звена. Электронные медкарты позволят наладить преемственность между уровнями оказания медицинской помощи, отметил министр. Плюсом является и то, что пациентам не придется расшифровывать врачебный почерк, который уже породил множество анекдотов.