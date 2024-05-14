Мурашко рассказал, что хотел бы кардинально поменять в людях Мурашко заявил о желании поменять у людей отношение к собственному здоровью

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Михаил Мурашко

Руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в комментарии NEWS.ru заявил, что хотел бы кардинально поменять отношение людей к собственному здоровью. По его словам, сбережение здоровья начинается конкретно с каждого человека.

Поэтому и медикам нужно уделить больше внимания для разъяснения основ сохранения здоровья, но и людям, имеющим определенные фоновые заболевания или состояния, которые могут усугубить вред, ну и определенные социальные привычки конечно, как Министерство здравоохранения, надеемся, что подход к ним изменится, — заявил министр.

Ранее в Государственной думе РФ утвердили новый состав кабинета министров. В числе прочих, пост министра спорта занял Михаил Дегтярев, министра просвещения — Сергей Кравцов, экономического развития — Максим Решетников, науки и высшего образования — Валерий Фальков, а цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова своим пресс-секретарем и замглавы Администрации президента РФ. В то же время главой администрации утвержден Антон Вайно, а его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко.