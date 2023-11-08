Мурашко раскрыл, сколько в России медизделий отечественного производства Мурашко: 38% медицинских изделий на отечественном рынке произведены в России

Более 38% медицинских изделий, зарегистрированных в РФ, имеют отечественное производство, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в приветствии участникам и гостям III Всероссийского форума с международным участием «Обращение медицинских изделий Novamed-2023». По его словам, в целом суммарное число единиц продукции превышает 35 тысяч. Приветствие министра опубликовано на сайте форума.

В настоящее время на территории РФ зарегистрировано более 35 тыс. медицинских изделий, из них отечественного производства — более 38%, — констатировал Мурашко.

Положительные тенденции министр связал с поддержкой правительства, благодаря которой была ускорена процедура регистрации медицинских изделий. По его словам, долгосрочным последствием этих изменений является стабильность рынка и системы здравоохранения в целом.

Ранее предприниматель Николай Дунаев заявил, что отрасль, связанная с производством медицинских изделий, является именно той сферой, в которой РФ удалось достичь импортозамещения. По его словам, также об успехах можно говорить в случае с разработкой искусственного интеллекта, систем облачного хранения и многого другого.