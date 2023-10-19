Мурашко раскрыл процент россиян, страдающих ожирением Мурашко: ожирением в России страдает уже 11% населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране уже 11% населения страдает ожирением. Об этом заявил на заседании совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, добавив, что это стало новым направлением борьбы для его ведомства.

У нас сейчас еще одно такое направление борьбы — это ожирение. Уже 11% населения страдает этим, — сказал Мурашко.

Он также предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям физкультурой и спортом, чтобы не ходить за справками, а оформлять их в электронном виде, без посещения врача. Однако для этого человек должен регулярно проходит диспансеризацию или профилактические осмотры, добавил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что число жителей России, страдающих ожирением, выросло примерно на 36% за последние 14 лет и эта проблема все больше касается подростков. По его словам, в общей сложности от ожирения страдают 3,5 млн российских граждан. Мурашко подчеркнул, что экономика страны может потерять до 4% ВВП до 2025 года из-за лишнего веса россиян.

Глава Минздрава добавил, что ожирением все больше страдают подростки 15–17 лет. Чтобы остановить такую тенденцию, в ведомстве предлагают запретить рекламу, формирующую положительное представление о вредных продуктах.