Мурашко предрек повышенную заболеваемость гриппом предстоящей зимой Глава Минздрава Мурашко: заболеваемость гриппом в мире в этом году будет выше обычного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году заболеваемость гриппом во всем мире будет выше обычного, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, ведомство уже закупило вакцину в необходимом объеме.

Министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом, вакцина уже сегодня доступна, — сказал Мурашко.

Также он рекомендовал родителям измерить детям температуру 1 сентября перед походом в школу, чтобы не допустить распространения респираторных инфекций в классах.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что сезонный грипп представляет смертельную опасность для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она объяснила, что вирус обладает кардиотоксичностью, которая может вызвать летальное поражение сердца. Также специалист напомнила о важности вакцинации.

Вирусолог Алексей Аграновский в свою очередь сообщил, что в России нельзя исключить вспышки гриппа, однако это будет зависеть от штамма, который будет распространяться в стране. Эксперт отметил, что грипп является более опасным вирусом, чем оспа обезьян, поэтому нельзя останавливать работу по его изучению.