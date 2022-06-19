Мурашко поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил медиков с Днем медицинского работника, который в 2022 году отмечается 19 июня. По его словам, повод поздравить врачей есть у каждого человека, пишут «Известия».

Мурашко обратил внимание на успешную работу медиков в период пандемии коронавируса.

Именно благодаря сплочённой медицинской работе врачей и медицинских сестёр, фельдшеров и санитаров в каждом, даже самом отдалённом уголке нашей страны, нам удалось сдержать натиск пандемии, сохранив миллионы жизней, — заявил министр.

По его мнению, у медиков теперь новые задачи, среди которых — сохранение здоровья тех, кто переболел смертоносной инфекцией, а также тех, кто из-за пандемии был вынужден отложить плановое лечение или профилактическое обследование.

Накануне Мурашко заверил, что Минздрав подготовит изменения в системе оплаты труда медиков в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год. Такое заявление министр сделал после того, как президент России Владимир Путин рекомендовал обратить внимание на маленькие зарплаты медработников со стажем и посоветовал пересмотреть схему выплат.