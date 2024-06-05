Мурашко пообещал сделать более доступными современные лекарства для россиян Мурашко: Минздрав заинтересован в снижении стоимости современных лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система здравоохранения финансирует разработки по оказанию высокотехнологичного и дорогостоящего лечения, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что министерство заинтересовано в снижении стоимости и повышении доступности наиболее современных методов лечения и соответствующей продукции для россиян, передает корреспондент NEWS.ru.

Достаточно высокий сегодня спрос идет на дорогостоящие и высокотехнологичные методы лечения и продукцию. Система здравоохранения уже финансирует эти разработки и технологии, — сказал руководитель ведомства.

Вопросы доступности медицинских препаратов, продолжил он, являются для России одними из ключевых. Мурашко подчеркнул, что программа госгарантий и система страхования для россиян покрывают достаточно большой объем доступности государственного финансирования медпомощи.

Ценовая политика доступности лекарственных препаратов и технологий имеет значение, особенно тогда, когда мы проходим период модернизации и инновации системы здравоохранения, — добавил Мурашко.

В мае Мурашко на научно-практической конференции «РегЛек» заявил, что препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте примерно через три месяца. По его словам, лекарство получило регистрацию и уже запущено в производство.