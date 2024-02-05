Мурашко перечислил главные достижения здравоохранения России Министр Мурашко: продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Мурашко

Главным достижением российского здравоохранения за последние годы является увеличение продолжительности жизни, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения выставки «Россия» в День здоровья. Как сообщает KP.RU, министр отметил, что сегодня средняя продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума в 73,5 года.

Самое главное для нас — это увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение показателей смертности ниже допандемийного периода, снижение детской смертности, — рассказал министр.

Также, по его словам, за последние четыре года в России в три раза сократилась смертность от повторных сосудистых катастроф. Это произошло благодаря профилактической работе, а также созданию 750 центров и первичных отделений по оказанию экстренной помощи при инфарктах и инсультах.

Кроме того, в России за последние годы открылись более 500 центров амбулаторной онкологической помощи, продолжил руководитель Минздрава РФ. Еще одним достижением он назвал создание «Спутник V» — первой в мире вакцины для профилактики коронавируса. Всего же только за последние два года было зарегистрировано более тысячи отечественных лекарственных препаратов.

Пандемия, которая на начальном этапе вызвала во всех странах растерянность, в России фактически дала толчок для развития фармпроизводства. <...> На сегодняшний день 75% лекарственных препаратов, которые есть на российском рынке, производится в нашей стране, — подчеркнул Мурашко.

Ранее министр рассказал, что в 2023 году было зарегистрировано более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний. По словам Мурашко, еще более 100 лекарств в настоящее время проходят клинические исследования.