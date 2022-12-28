Мурашко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к концу года Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,4 года

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Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу 2022 года составит 72,4 года, что на 2,4 года больше по сравнению с показателями 2021 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, первоначально ожидаемая продолжительность жизни с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца должна была составить около 71 года.

Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года. Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года. Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше, — сказал Мурашко.

В октябре заместитель директора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина сообщила, что в России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3,3 года из-за длящейся пандемии коронавируса.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит стремиться к росту средней продолжительности жизни до более чем 80 лет, и призвал использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для достижения этой задачи. По его словам, положительные примеры использования ИИ уже есть и они очевидны, а препятствия на этом пути будут устраняться.