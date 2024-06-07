Мурашко назвал два главных вопроса, которых коснулся Путин на ПМЭФ Мурашко: одним из главных озвученных Путиным вопросов стала индексация пенсий

Фото: Сергей Отрошко/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Наиболее важными вопросами, которых коснулся президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), стали модернизация системы здравоохранения и индексация пенсий для работающих пенсионеров, таким мнением поделился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Он отметил, что граждане пенсионного возраста являются квалифицированными и опытными кадрами.

Первое — модернизация системы здравоохранения будет продолжена, и это ключевая составляющая для народосбережения и для пространственной инфраструктуры, в том числе для малых городов, населенных пунктов. Ну и для кадровой обеспеченности важно, что индексация будет в том числе для работающих [граждан] пенсионного возраста, поскольку в системе здравоохранения люди продолжают работать, — объяснил руководитель ведомства.

Мурашко подчеркнул, что в России множество «квалифицированных, знающих, опытных» кадров, которые выбирали уходить из профессии по достижении пенсионного возраста. По его словам, индексация пенсий может стать для них определенной мотивацией.

Путин ранее заявил, что России можно подумать о создании третьей столицы, но для этого необходимы привлекательные условия. По словам главы государства, тогда были другие времена и иные целеполагания. В современном мире нужно принимать другие средства и создавать условия для развития.