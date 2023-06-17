Мурашко назвал число жертв «Мистера сидра» Мурашко заявил, что жертвами «Мистера сидра» стали 36 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

36 человек, в том числе один ребенок, умерли из-за отравления «Мистером сидром», рассказал ТАСС глава Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ-2023. По его словам, общее число пострадавших из-за употребления суррогатного алкогольного напитка составило 106 человек, из которых пятеро — дети.

Пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок, — сказал Мурашко.

Он добавил, что в настоящее время стационарное лечение проходят 19 человек, в том числе один ребенок. По словам министра, было проведено в общей сложности 48 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских учреждений.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась там с 2012 года в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу. Злоумышленники продали спирт производителям, за чем и последовала череда смертей. Сержант полиции, позволивший сбытчикам украсть спирт со склада, уже задержан.

Суд арестовал троих подозреваемых в деле о массовом отравлении сидром. Обвиняемый в производстве суррогата будет находиться под стражей два месяца.