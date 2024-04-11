Стало известно о разочаровании стратегических противников России Мурадов: стратегические противники России разочарованы украинскими властями

Фото: МО Украины

Стратегические противники России в виде Европы и США разочаровались во властях Украины, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, Запад не ожидал, что Киев, выбранный для борьбы с Москвой, окажется несостоятельным.

Стратегические противники России, очевидно, не рассчитывали, что приобретенный ими инструмент борьбы с нашей страной в виде бандитской бандеровской «гвардии» столь быстро покажет свою несостоятельность. Хотя, вероятно, он еще будет пытаться его заточить. Но энтузиазм на Западе в значительной степени уже потерян, поэтому сейчас наш противник взял некую паузу, чтобы понять, стоит ли еще вкладывать средства в созданных им марионеток или их пора выбросить на свалку и начать некий разговор с Москвой, которая с самого начала предлагала мирный и серьезный диалог о взаимной, равной и неделимой безопасности, — сказал Мурадов.

Он добавил, что Киев совершил роковой просчет, надеясь на внешнюю поддержку от американских и европейских стран, и основываясь на их технологическом превосходстве перед Россией. Однако оказалось, что этот подход был ошибочным. По мнению Мурадова, единственное, чего достиг украинский истеблишмент — это быстрое обогащение миллиардами долларов.

Кроме того, продолжил собеседник, Киев совершил «спланированное комплексное коварное предательство» общей цивилизованной семьи России и Украины. Мурадов объяснил, что власти Украины «продали на заклание Западу» собственный народ.

Киевскому режиму, зараженному вирусом нацистского мракобесия, его кураторами предписано привести к полному уничтожению одну из крупнейших ветвей нашей русской цивилизации — малороссов, а также максимально ослабить ее стержень — великорусский народ. Таков стратегический замысел Вашингтона и подчиненного ему Брюсселя, стремящихся в эпоху заката Запада обрести живительный для него колониальный контроль над самой богатой частью планеты, на которой находится наша страна, — добавил политик.

Мурадов подчеркнул, что этот замысел изначально был провальным и несбыточным ввиду как несгибаемого характера российского народа, так и в связи с несокрушимой мощью созданных РФ средствами самозащиты.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин выразил мнение, что настроение западных стран в отношении Украины и исхода СВО сводится к определенному пессимизму. По его словам, об этом свидетельствуют заявления европейских политиков о том, что Россия перенесет боевые действия на территорию ЕС. Кошкин отметил, что на Западе боятся российского «вторжения», которое потенциально может стать причиной упадка Украины и поражения поддержавших ее стран.