«Можно только послать»: Медведев оценил требования вернуть золото Румынии Медведев: Евросоюз на требование вернуть золото Румынии можно только послать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Европейских политиков можно только послать в «ж…» в ответ на их требование вернуть Румынии золотой запас и культурные ценности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Вот казалось бы, ничем нас не удивить. Европейские руководители – придурки, слабаки, ничтожества. Но нет – опять дали повод. Хотят возврата золота в Румынию <…> Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на $300 млрд и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…, — написал он.

Медведев напомнил, что золотой запас Румынии, который был вывезен в Россию во время Первой мировой войны, национализировало советское правительство в 1918-м «за плохое поведение». По словам Медведева, Румыния это приняла и потом получила от СССР отказ от репараций по итогам участия на стороне нацистов во Второй мировой войны.

Ранее Евродепутаты потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас, переданный на хранение в 1916 году, следует из текста резолюции. Вместе с этим чиновники Европейского парламента призвали вернуть «национальное достояние», включая культурные ценности.