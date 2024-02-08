«Можно дойти до маразма»: Булаев о «мертвых душах» в подписях за кандидатов Булаев: данные умерших россиян в списках за кандидатов говорят о фальсификации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Булаев

Нельзя переходить границу, когда умершие россияне появляются в подписных листах за кандидата в президенты России, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев во время заседания ЦИК. По его словам, так можно «дойти до маразма», и эти факты говорят о том, что составляющие списки люди пытались фальсифицировать подписи избирателей.

Так не должно быть, нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списке подписантов за кандидата. Так дойти можно и до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить. Данные факты говорят о том, что люди, работавшие по составлению списков, использовали старую базу данных, чтобы фальсифицировать подписи избирателей, — сказал Булаев.

Ранее ЦИК признала недействительными 9,1 тысячи подписей в поддержку кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. В общей сложности были отобраны 60 тысяч фамилий. Среди подписей, поданных за Сергея Малинковича, недействительными оказались 8,9 тысячи. В соответствии с российским законодательством, для регистрации кандидатом в президенты РФ брак в подписных листах не должен быть выше 5% от всех собранных подписей.