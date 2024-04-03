Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал коллег, покинувших зал заседания во время отчета правительства, передает РИА Новости. Он обратил внимание парламентариев на то, что правительство решает задачи в круглосуточном режиме, и призвал проявить уважение к проделанной работе. Он также пошутил, что те, кто ушел раньше окончания доклада, могут не переизбираться.
Те, кто уходит из зала, те, кто уходит в режиме ВКС, смотрят отчет правительства, должны понимать, правительство работает практически круглосуточно. А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать... Коллеги, <...> надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься <...>. Те, кто ушел, может потом не переизбираться, — сказал он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за прошлый год высказался против запрета российским компаниям вести бизнес за границей, особенно в дружественных странах. В то же время глава правительства подчеркнул, что власти не станут закрывать глаза на вывод капитала за рубеж.
Глава правительства также отметил, что валовой внутренний продукт России вырос на 3,6% в 2023 году. По его словам, ВВП стал в два раза выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Как подчеркнул Мишустин, несмотря на расширение санкционного давления, РФ успешно прошла тяжелый период первоначальной адаптации.